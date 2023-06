När den nya palliativa avdelningen invigdes förra året var det med löftet att hålla öppet framöver och den skulle inte stängas under nästa års kommande semesterperiod, skriver Tommy Bengtsson. Bilden är tagen i samband med invigningen av de nya lokalerna.

Vid invigning den 29 augusti 2022 uttalades från politikerna i primärvårdsnämnden ”det har varit en lång resa för att säkra framtiden för den här enheten. Det är också en viktig signal om att Region Skåne är beredd att utvecklas och satsa på vården i Trelleborg”. Andra regionpolitiker har också uttalat sig och säger ”att det är viktigt att människor i livets slutskede verkligen får god vård lokalt och att de anhöriga skall känna sig trygga”. Flytten av verksamheten till Malmö under semesterperioden känns säkert orolig för anhöriga och vänner på Söderslätt och det stämmer inte överens med vad man tidigare lovat sina väljare.

Den palliativa avdelningen i Trelleborg sorterar inte under sjukhusstyrelsen utan under primärvårdsnämnden som har tagit beslutet om stängning under semesterperioden sommaren 2023.