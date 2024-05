Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002 som kommunalt bolag och drev då både produktion i egna värmeverk samt distribution. 2021 gick verksamheten in i nybildade Trelleborgs Energi och i samma veva såldes produktionen till energikoncernen Adven. Från att ha varit ett traditionellt fjärrvärmebolag, har Trelleborgs Energis fjärrvärmeverksamhet under de senaste par åren lagt fokus på att skapa resurseffektiva lösningar för ett mer hållbart samhälle.

Fjärrvärmesystemets dynamiska egenskaper gör att Trelleborgs Energi nu ser på möjligheten att bygga ett så kallat lågtempererat fjärrvärmenät i den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Den 20 maj påbörjas provborrningar under E6 för detta nät.

– Lågtempererat nät innebär att man bygger ett distributionssystem där vattnet inte är lika varmt som i det klassiska fjärrvärmenätet, utan håller sig kring 55 till 65 grader istället för 80 till 100 grader Celsius. Det är då ett mer resurseffektivt system, eftersom det går åt mindre energi både vid distribution och uppvärmning. Här finns det också möjligheter att istället för att värma vatten på traditionellt sätt, ta in överskottsvärme eller så kallad restvärme från industrier, livsmedelsbutiker eller andra aktörer, förklarar Jimmy Nilsson.

I Västra Sjöstaden bygger Granitor och Serneke gemensamt den första etappen. De första byggnaderna beräknas att vara klara under 2028. För denna stadsdel har Trelleborgs Energi ingått en avsiktsförklaring med bolagen för att ta fram ett unikt energikoncept baserat på förnybara energislag och vätgaslagring. Just nu pågår en genomförbarhetsstudie som stöttas finansiellt av Energimyndigheten och ska redovisas under hösten.