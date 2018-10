Trio åtalas efter stor stöldturné

Foto: Anders Wiklund/TT

De tre männen misstänks ha kört runt i södra Sverige och begått sammanlagt minst nio bostadsinbrott innan de stoppades av tullen i Trelleborg. I bilen fanns stöldgods och männen greps misstänkta för häleri.

Det var den 20 juni i år som männen var på väg att lämna Sverige men blev stoppade av tullen i Trelleborg. I deras bil fanns bland annat väskor, smycken, klockor, kikare och utländska sedlar. Föremål som polisen kunde konstatera var stöldgods från nyligen begångna bostadsinbrott.

Männen anhölls och häktades. Utredningen visade sedan att de tre männen kunde misstänkas för nio olika bostadsinbrott över ett stort område i södra Sverige.

Stöldturnén, som ska ha pågått under ett par tre dagar, ska ha gått från Veddige utanför Varberg vidare norrut till Mellerud i Dalsland och därefter via Brålanda i Vänersborgs kommun till Hökerum utanför Ulricehamn i Småland. Därefter ska de ha varit runt på olika ställen i Småland något dygn innan de for vidare söderut.

Som bevis för att männen ligger bakom inbrotten har polisen dels kopplat ihop stöldgodset i bilen med vad som stulits vid de olika inbrotten och dels positionerat männens mobiltelefoner till mobilmaster i närheten av brottsplatserna.

Man har också kunnat säkra skoavtryck på ett par av brottsplatserna som stämmer överens med skor som beslagtogs från männens bil.

De tre männen har nu åtalats för ett fall av häleri samt totalt nio fall av grov stöld. Åklagaren har även väckt talan om utvisning från Sverige och att männen ska förbjudas att återvända till landet under tio år. De har suttit häktade sedan den 24 juni.