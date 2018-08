SMHI: Så blir helgens väder

Foto: Johan Nilsson/TT

Det ser ut att kunna bli en blöt helg, med intensiva skurar och åska som rör sig förbi Söderslätt.

– Under fredagskvällen och eftermiddagen kommer skurar som rör sig österut, de kan bli ganska intensiva och även innehålla åska, säger Sofia Söderberg från SMHI.

De skurarna kan sedan dröja kvar under kvällen, men på lördagen väntar sedan klarare väder med sol.

– Det kan eventuellt bli dimma under lördagsförmiddagen. Sen under kvällen väntas växlande molnighet och under natten passerar fler skurar.

Söndagen fortsätter sedan med regn av och till.

– Det kan bli ganska blåsigt också med en västlig vind, och risk för åska. Under hela helgen kommer temperaturerna ligga runt 20 grader, säger Sofia Söderberg.