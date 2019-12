Meteorologen: Ovanligt varmt just nu

Foto: Arne Dedert

Det kan vara svårt att tro när man går i den kyliga motvinden på Söderslätt. Men det är faktiskt ovanligt varmt för årstiden.

Normalt så här års skulle temperaturen ligga på omkring tre plusgrader i sydligaste Skåne. Men just nu ligger den snarare på cirka sex grader.

– Vi har mild luft som ligger över oss. Och den hänger kvar in över helgen, säger meteorolog Alexandra Ohlsson.

Lördagen inleds med en del regn. Men sedan luckras molnen efterhand upp och det kan bli soligt över Söderslätt.

Det blir fortsatt blåsigt även under lördagen även om vindarna avtar något under natten. Men under söndagen drar det enligt prognosen igång igen med friska vindar som kan vara hårda i byarna. Även ett nytt nederbördsområde kommer in över Skåne.

– Om man skulle försöka ge sig ut med att paraply får man hålla i det rätt hårt på söndag, säger Alexandra Ohlsson.

Måndagen blir fortsatt mild, men under natten till tisdag drar kyligare luft in och det ser ut att gå ner mot minussidan.

– Men det blir rätt kortvarigt, snart ser det ut att bli milda temperaturer igen, säger meteorologen.