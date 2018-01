Fritt fram att lämna in vapen

Foto: Johan Nilsson/TT

Mellan den 1 februari och den 31 april råder det vapenamnesti i Sverige, vilket innebär att privatpersoner kan lämna in illegala vapen till polisen utan att riskera att anklagas för olaga vapeninnehav.

Amnestin är ett nationellt beslut, för att minska förekomsten av illegala vapen.

– Vi har gjort det här förut och fått in bra rutiner för hur det ska gå till. Det kan komma in ganska mycket vapen, förra gången det var amnesti fick vi in mellan 100 och 150 olika skjutvapen och ammunition, säger Bosse Andersson på polisen i Trelleborg.

Amnestin gäller endast för skjutvapen och ammunition, inte för sprängmedel eller andra vapen. Den som lämnar in kan inte anklagas för något brott.

– Man är helt anonym när man gör detta, det är fullkomlig ansvarsfrihet för den som lämnar in, säger Bosse Andersson.

I Trelleborg kan det vara alla möjliga sorters skjutvapen, berättar Bosse Andersson.

– Det är allt från revolvrar och pistoler till gamla jaktvapen. Det viktiga är att man ser till att de inte är laddade när man lämnar in dem, säger han.

För den som undrar mer om hur man går till väga för att lämna in ett skjutvapen, besök polisens hemsida.