Ammunition hittades gömd under hus

Foto: Polisen

Skarp ammunition hittades på tisdagseftermiddagen gömd under en husgrund i östra Trelleborg.

Det var vid 15-tiden på tisdagen som polisen kallades till Syster Jennys väg, där man just nu utför reparationsarbeten. En tekniker hade strax dessförinnan gett sig in under en krypgrund till en byggnad på området, och där hittat en påse med mystiskt innehåll.

Påsen visade sig innehålla ammunition, 36 stycken patroner av finkalibrig sort. Ammunition till skjutvapen är tillståndspliktigt, och händelsen rubriceras därför som misstänkt brott mot vapenlagen. Någon misstänkt finns dock inte i det här fallet, och man vet inte hur länge ammunitionen förvarats under byggnaden.

Ammunitionen togs i beslag och kommer att förverkas.