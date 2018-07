Nielsen poängräddare på övertid

Foto: Mats Åstrand/TT

TFF såg ut att förlora den viktiga bortamatchen mot Dalkurd. Då vräkte sig Lasse Nielsen fram och nickade in kvitteringen i 91:a minuten.

TFF gjorde ingen vidare prestation mot Dalkurd i Gävle. Men det räckte ändå till en poäng – till sist!

Efter att Deniz Hümmet kvitterat i 68:e minuten gjorde hemmalagets Henrik Löfqvist 2–1 med sju minuter kvar att spela.

TFF fick jaga för kvittering men fick knappt låna bollen. När de väl fick det kom utdelningen.

Lasse Nielsen hade bollen på högerkanten, han passade till Felix Hörberg som slog ett inlägg mot bortre stolpen, Deniz Hümmet nickade bakåt och in framför mål. Nielsen hade tagit löpningen in i straffområdet och kastade sig fram och nickade in 2–2.

– Prestationen kan vi inte vara nöjda med, men skönt att vi får med oss en poäng. Klart jag är glad över målet men jag är förbannad över prestationen, sa Lasse Nielsen till CMore efter matchen.

TFF kom inte upp riktigt i nivå i matchen.

Dalkurd ledde med 1–0 i paus, sedan Malkolm Moenza gjort 1–0 via en sneträff i 32:a minuten. han hade bollen på vänsterkanten, skulle slå ett inlägg, men fick på en vristträff och bollen gick hårt rakt mot mål och in via en lätt touch i ribban.

Marko Johansson som förväntade sig ett inlägg, blev helt ställd.

– Det var en felträff, man måste vara ärlig, sa Malkolm Moenza till CMore i halvtid.

TFF-målvakten Marko Johansson räddade dessutom en straff i 20:e minuten. Rewan Amin slog den högt till höger om Johansson men han chansade rätt och räddade med en sträckt arm i luften.

Lasse Nielsen var den som var olycklig och orsakade straffen sedan han stoppa Buya Turay med en utsträckt arm.

