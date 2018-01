En person skadades allvarligt i en kraftig explosion i Helsingborg.

Polis stoppade en bilist i Sjöbotrakten, som senare anhölls för grovt rattfylleri.

Skåne

Detonationen i en flerfamiljsfastighet i Helsingborg inträffade vid 01-tiden. Enligt polisen fick en person, boende i huset, föras till sjukhus med allvarliga skador.

Själva fastigheten fick kraftiga skador i trapphuset och polisen uppgav under tisdagsmorgonen att evakuering av de boende pågår. Platsen är avspärrad av för teknisk undersökning och under natten ska även nationella bombskyddet ha kallats in.

Händelsen rubriceras som grov allmänfarlig ödeläggelse och grov misshandel.

En utländsk medborgare i 50-årsåldern greps under måndagskvällen efter ett ha stoppats i en rutinkontroll i Sjöbotrakten. Enligt polisen ska mannen ha kört bil, trots att han var påverkad av alkohol.

Mannen anhölls under natten, misstänkt för grovt rattfylleri.