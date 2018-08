Här är nattens händelser i Skåne

Foto: Johan Nilsson/TT

Utredning om grovt rån och grov mordbrand efter kraftig butiksbrand i Trelleborg.

Skåne

Räddningstjänsten ryckte ut till en brand i en livsmedelsbutik på Fagerängen i Trelleborg sent på söndagskvällen. Men byggnaden kunde inte räddas.

Polisen rubricerar händelsen som grovt rån och grov mordbrand.

Larmet kom klockan 23.22. Branden ska ha varit kraftig och fullt utvecklad i delar av lokalen inledningsvis.

Så fort räddningstjänsten kom fram startades en insats med rökdykare som letade efter eventuella personer i byggnaden. Men ingen hittades där inne. Och rökdykarna fick lämna byggnaden när branden ökade i styrka, berättar räddningsledare Martin von Gertten.

En man som tidigare ska ha befunnit sig inne i byggnaden anträffades utanför den och har förts till sjukhus med ambulans, enligt Räddningstjänsten syd som uppger att han var vaken och talbar.

Polispatrull har åkt till sjukhuset för att förhöra mannen och det är till en början oklart huruvida han är skadad och om han är inblandad på något sätt, enligt polisen.

En bilförare körde in i ett hus i Stidsvig norr om Klippan sent på söndagskvällen. En man ska ha lämnat bilen till fots.

Polis larmades klockan 23.05 och åkte till platsen. Det är oklart om någon skadades.

– Det är okänt varför bilen kraschade in i huset och vi har hundar som just nu letar efter personen för att fråga vad som hänt. Vi vet inte om personen försvann för att hämta hjälp eller om det rör sig om en smitning, sade Calle Persson, vakthavande befäl vid polisen i region syd, till TT sent på kvällen.