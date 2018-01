Foto: Fredrik Sandberg/TT

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att ge ny möjlighet till fler vuxna ensamkommande afganska flyktingbarn att få stanna i Sverige, även om de är vuxna och saknar asylskäl.

De asylsökande männen ska få någon form av förtäckt amnesti under förespeglingen att de fullföljer sin utbildning och läser klart gymnasiet. Först kan de söka om tillfälligt uppehållstillstånd i fyra år, och efter färdiga studier få möjlighet till jobb och därmed ett permanent uppehållstillstånd. Det ger en annan väg in för att få stanna i Sverige. Regeringen skickar signalen till omvärlden att det inte längre kommer behövas skyddsskäl för att få uppehållstillstånd. Ska utbildningsbehovet vara det enda asylskälet för att få stanna i Sverige? Trots att de saknar skyddsskäl ska de ändå få stanna kvar i Sverige, så länge de skriver in sig på gymnasiet. Jag har tappat förtroendet för regeringen i och med att de bryter mot överenskommelsen om en mer restriktiv asylpolitik.

Besviken