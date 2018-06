Osynliga kostnader i sjukvården

Foto: Malin Palm

Det finns kostnader i sjukvården, som våra regionpolitiker inte ser och jag ska ge ett par självupplevda exempel.

Lasarettet i Trelleborg hade bokat en ambulanstid till 10.30 en fredag för transport till en undersökning i Malmö. Ingen ambulans kom i tid (ingen skugga över deras personal!). Avdelning 12 på lasarettet kontaktade Malmö, för att få en senare tid på dagen, men det fanns ingen. Konsekvens: Ny tid på måndag och därmed tre extra dagar på sjukhuset, vilket kostade landstinget cirka 15 000 kronor plus kostnaden för den personal, som skulle göra undersökningen. På måndagen fungerade det.

Del två av undersökningen skulle ske på tisdagen, men då fick lasarettet ingen ambulanstid, så jag fick vänta ytterligare en dag och den kostade landstinget ytterligare cirka 5 000 kronor. Detta kan ju inte vara unikt!

Det är nog bättre att undersöka hur det egentligen ser ut än att mumla om eventuell skattehöjning!

Apropå “vänta”: Efter ett ingrepp i Lund under denna sjukhustid dröjde det sex timmar innan ambulans hämtade mig. I Malmö var väntetiden sex respektive fyra timmar. Detta är absolut ingen kritik mor ambulanspersonalen. De dirigeras av sin central, men det tyder på att något är fel i organisationen.

Varje bil bemannas av två trevliga personer varav minst en, ibland båda, är högt kvalificerade sjuksköterskor. Man kan fråga sig, om det är nödvändigt med så kvalificerad personal för hämtning av en person, som inte är akut sjuk. Det ät förmodligen billigare med taxi!

Slutsats: Det borde finnas fler “hämtbilar” med enklare utrustning, för att undvika långa väntetider i båda riktningar, detta speciellt med tanke på centraliseringen av ingrepp och undersökningar till storsjukhusen.

Slutligen vill jag tacka all personal på avdelning 12 för god omvårdnad och kompetens, vänlighet och deras glada humör trots all stress i jobbet!

Ulf B Jacobsson

Svar direkt: Först vill jag tacka för din insändare och det beröm du ger både ambulanspersonalen och avdelning 12 på lasarettet i Trelleborg. Det betyder mycket för alla att få positiv feedback. Gällande kostnader i sjukvården som inte ”syns” vill jag förklara att det pågår ett ständigt arbete för att kunna effektivisera och förbättra för våra medborgare. Vi har nyligen gjort en översyn av all sjukvård som sker innan medborgaren hamnar på sjukhuset, så kallad prehospital sjukvård. Det har lett till att all denna sjukvård organiserats under ett och samma tak. 1177 Vårdguiden (sjukvårdsrådgivningen på webb och telefon), ambulansorganisationen och larmcentralen i samarbete med SOS Alarm AB.

Gällande transportorganisationen så har du helt rätt, vi ser att det finns behov av en sådan och det finns ett fattat beslut om att fortsätta förbättringen och se över en transportorganisation som du benämner ovan ”hämtbilar”. Självklart ska inte kvalificerad personals kompetens slösas bort på ”fel” uppdrag. Det finns ju även sjukresor som kan användas via Skånetrafiken. Är det så att patienten inte behöver specifik medicinsk kompetens vid överflyttning/transport är det Skånetrafikens transporter som gäller. Ambulanstransport skall bara ske vid behov av medicinsk övervakning.

Joanna Linde

hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne