Man blundar för djurens lidande

Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Tänk dig att du är gravid, blir kidnappad och satt på ett plan till Kanada för att föda tillsammans med andra gravida.

Ni sitter extremt tätt i det fullastade planet och när de väl har stängt dörrarna och börjat flyga stiger snabbt värmen. Utan ventilation blir det snart 26 grader varmt och outhärdligt. Under flygresan dör 6 procent av resenärerna. Några timmar efter landningen dör ytterligare 5 procent och lite senare 3 procent till. Majoriteten av resenärerna fick missfall.

Detta var en verklighet som 7 700 minkar fick uppleva när de skulle skickas från Danmark till Kanada. Sammanlagt dog 1 075 av dem efter den långa resan, i ett plan utan ventilation. Stressade som de var av att överhuvudtaget transporteras sprang de omkring i sina burar, vilket ytterligare ökade värmen. Utan ventilation blev det 26 grader varmt i planet och minkarna dog av värmeslag och hjärtstillestånd. Man kan bara föreställa sig hur de i panik har flämtat, letat och grävt för att försöka undkomma hettan, men förgäves. Att se ett djur dö på grund av överhettning är ingen rolig syn. Sådant oerhört lidande är som tur är straffbart. Logistikföretaget Scan Global Logistics, djurtransportören Intradco och flygbolaget ABX Air var alla tre inblandade och har alla tre blivit dömda att ersätta de döda minkarna.

Domen kan kanske få de dömda att bättra sig till en annan gång och den kanadensiska uppfödaren som köpt minkarna kan bli ekonomiskt kompenserad. Men minkarna blir inte kompenserade. De är degraderade till varor, objekt vars känslor och mående man inte behöver ta på så stort allvar. Man blundar för att de är minst lika kapabla att uppleva lidande och stress som en katt.

Problemet är inte hur de transporterats, problemet är att de har transporterats. Det är många djur som varje år dör under transport, många fler utsätts för onödig stress och lidande. Vi exporterar ungefär 4 miljoner djur varje år. Majoriteten av dessa är fåglar, men även många kor och grisar exporteras. I Sverige dör nästan 200 000 djur varje år under transport. Hur många som dör utanför Sveriges gränser vid export har Jordbruksverket inte någon statistik över på sin hemsida (de har inte heller kunnat svara på frågan via mejl eller telefon).

Reglerna för transport inom Sverige säger att kor och grisar kan transporteras upp till åtta timmar utan vatten. Fåglar kan transporteras tolv timmar utan vatten, eller upp till 24 timmar utan vatten om det handlar om småkycklingar. På 40 kvadratcentimeter yta ska en gris få plats att både stå och ligga. En medelstor ko eller tjur får bara lite mer än en kvadratmeter golvyta. För fåglar är det så pass opersonifierat att man mäter golvytan i kilo fågel per kvadratmeter snarare än hur mycket yta varje individ får. Utanför Sveriges gränser upphör dessa reglerna att gälla.

För någon vecka sedan spreds bilder på hur får exporterades från Australien där 2 400 får dog av värmen. 100 000 personer skrev under protestlistor. Djurens Rätt samlade i september förra året in över 1 miljon namnunderskrifter mot plågsamma djurtransporter. Men vad händer med engagemanget efter att man skrivit under med sitt namn? Går man direkt från pappret, tar på sig sina pälsklädda innetofflor och steker köttbullar?

Djurtransporterna kommer inte att upphöra förrän köttkonsumtionen eller pälsanvändningen slutar. Det kommer aldrig att bli några trevliga nöjesresor för djuren att behöva åka från gården till slakteriet eller till en annan gård, eftersom djuren oundvikligen blir stressade. Så länge vi föder upp och transporterar djur i industriella former kommer djuren att utsättas för onödigt lidande. Detta lidande upphör inte två veckor efter man sett en artikel och skrivit under en protestlista. Mer förändring måste till för att det dagliga lidandet ska upphöra för miljontals individer runt om i världen. Lösningen är jätteenkel. Bli vegan och sluta använda kläder med skinn- eller pälsdetaljer.

Andreas Ekfrost

Supervegobloggen