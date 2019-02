Läge att göra Trelleborg mer attraktivt

Foto: Tom Wall

Efter att ha besökt ett flertal stränder i Trelleborgs kommun kan man bara undra varför Trelleborgs kommun inte gör mer (något?) för att rensa bort den tång som samlats här?

Många andra kommuner (Vellinge/Ystad/ Halmstad etc.) synes ha tecknat avtal med lokala bönder som kör en runda med harven vid behov och på så sätt håller åtminstone de mest prioriterade strandavsnitten rena från tång när badsäsongen infinner sig. Enkelt, effektivt och säkerligen inte så dyrt i förhållande till det mervärde detta ger för kommunen genom betydligt fler besökare som dessutom sedan väljer att komma igen!

En annan sak som förvånat mig under alla år jag bott i Trelleborg är den utarmning av handeln i centrum som ansvariga i kommunen tycks stå handfallna inför! Att man under alla dessa år inte tycks ha förstått att ett centralt beläget köpcentrum behöver ha fri parkering, åtminstone några timmar för att besökare skall välja att köra dit, till och med om man bara tänkt ta en fika. Att aktivt stötta etablering och till exempel lösa in fastigheter från fastighetsägare som motverkar handelns utvecklingsmöjligheter. (H&M och Åhléns till exempel.) Trelleborg har så många möjligheter, speciellt nu med en växande befolkning, så det borde inte vara så svårt att få till ett levande centrum med fler butiker, kaféer och dylikt. Kom igen nu!

Hoppfull trelleborgare