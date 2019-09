Foto: Sara Johari

Lomma och Vellinge vill inte bygga för vanligt folk.

LO-medlemmar får gärna måla, städa, sköta barn och renovera men får inga förutsättningar att faktiskt bo där. I vår jämlikhetsutredning visar vi att många kommuner med de högsta inkomsterna bygger mycket få hyresrätter. I Skåne bygger Lomma allra minst.

Lomma och Vellinge har i genomsnitt byggt 12 respektive 17 hyresrätter per år under 2000-talet. Det är långt under genomsnittet för en svensk kommun.

Men bostadskrisen är inte isolerad till Skåne. Det byggs för få bostäder i förhållande till befolkningsutvecklingen i stort. 240 av landets 290 kommuner uppger att de har bostadsbrist. Det är betydligt fler än för några år sen.

De bostäder som trots allt byggs motsvarar inte befolkningens behov och hyrorna i nyproduktion är alldeles för höga. Ojämlikheten i boendet växer genom att låg- och medelinkomsttagare får allt svårare att få tag i bostad. För en kvinna i 40-års åldern med två barn och en inkomst som medianen är det inte möjligt att köpa en genomsnittlig trea i någon av Sveriges 20 största städer. Statens ansvar har förflyttats till individen.

Alla har rätt till en bra bostad. Även den som inte är rik. Därför måste jämlikheten på bostadsmarknaden öka. Och det kräver radikala politiska beslut.

LO vill att vi inför ett allmännyttigt statligt byggbolag. Det sänker byggkostnaderna genom ökad konkurrens. Byggbolaget kan dessutom bygga bostäder som privata aktörer i dag inte vill bygga och som fler människor har råd att bo i. Samtidigt bör även kommunernas byggbolag användas för att bygga mer.

För att det ska byggas mer måste staten ta ett större ansvar för finansieringen av nya bostäder. Det är också en förutsättning för att bostadsmarknaden ska bli mer jämlik, så att även vanligt folk har råd att bo. Den statliga finansieringen kan ske på olika sätt, exempelvis genom fördelaktiga lån, investeringsstöd eller via lånegarantier.

Det behövs blandade upplåtelseformer, på riktigt. Boendesegregationen påverkar allt från hälsa till livschanser. Verklig integration i boendet kräver att det byggs fler hyresrätter i områden med villkor och bostadsrätter.

Karl-Petter Thorwaldsson

ordförande LO

Birgitta Almroth

tf ordförande LO-distriktet i Skåne