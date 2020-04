Corona: 62 döda i Skåne

Ytterligare ett dödsfall till följd av covid-19 har inträffat enligt Region Skåne.

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Enligt dagens pressbulletin från Region Skåne har bara en person avlidit det senaste dygnet. Tolv nya fall har dock konstaterats under det senaste dygnets provtagningar.

Sammanlagt har nu 62 personer avlidit i sviterna av covid-19.

Antalet personer som har eller har haft viruset ligger i dagsläget på 660.

På söndagen uppges 71 personer vara inlagda på sjukhus. Under lördagen var siffran 69. Av de inlagda patienterna får 22 intensivvård.