Enligt blodbanken finns det akut behov på flera håll i Sverige just nu. Skåne är ett av dessa områden där det finns ett skriande behov av påfyllning. För tillfället är läget att förrådet av blodgruppen 0 minus och 0 plus är oroväckande lågt. Just 0 minus är speciell. Det är en blodgrupp som är universell och kan ges till alla.