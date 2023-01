Veckans snackis: Här tränar du billigast • Mor och son omvandlar butik • Kajson Carlqvist: ”Jag ändrar inget”

New year, new me. Kan det vara så att många trelleborgare har antagit det klassiska nyårslöftet att komma i gång med träningen? Det skulle kunna vara en förklaring till det stora intresset för TA:s gymjämförelse. Även nyheten om att ett nytt PT-gym öppnar i centrala Trelleborg var det många som ville läsa. Fortfarande osäker på var du ska skaffa gymkort? Ta hjälp av vår guide.