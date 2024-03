Veckans snackis: Ann Kajson Carlqvist (M) avgår • Förvirring på Parken • De vill ta över

Under torsdagen gav sig Socialdemokraterna in i spelet om vem som ska styra Trelleborgs kommun. I ett pressmeddelande skrev de att de efterlyser extra val och att de är redo att styra i minoritet.

– Jag har inte röstat på något parti i styret så det är som de säger: not my circus, not my monkeys. Men nu måste de ju göra något. Bara inte Rubin kommer tillbaka, säger hon.