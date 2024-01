I veckan drog ett ordentligt oväder in över landet. För Trelleborgs del började det som regn och piskande vind för att sedan övergå till snö och isande kyla. Översvämningarna ledde till att avloppsvatten gick tillbaka in i vissa hus och under fredagen satte Trelleborgs kommun ut latriner vid drabbade fastigheter i Simremarken.