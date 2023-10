Ulf Kristersson (M) om dådet i Bryssel: ”En terrorattack mot svenskar”

Två svenska fotbollssupportrar sköts till döds vid ett terrorattentat i Bryssel under måndagskvällen. På tisdagen talade statsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff på Rosenbad. ”Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu”, säger han. Hör mer i spelaren nedan.