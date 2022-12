Trots folkligt raseri – fullmäktige klubbade höjda arvoden

De kritiserade arvodena för Trelleborgs politiker är klubbade. Arvodet till kommunstyrelsens ordförande höjs till 125 000 kronor per månad 2024. Styret stod orubbligt inför det raseri som trelleborgarna visat den senaste dryga veckan. Och som delar av oppositionen gjorde dem uppmärksamma på under måndagens fullmäktigemöte. ”Folk är fly förbannade”, sa Ola Olsson (C).