Trelleborgare om Kajsons avhopp: ”Not my circus, not my monkeys”

Samtliga TA pratar med tycker att Ann Kajson Carlqvists avhopp som kommunstyrelsens ordförande är något positivt. Två namn föreslås som ersättare.

Trelleborg • 20 mars 2024 15:03 • 20 mars 2024 15:16