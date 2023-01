Stormöte hålls om arvodena – ”Vi vill slå rekord i antal överklaganden”

Dennis Andersson samlade in drygt 200 namnunderskrifter och kontaktuppgifter. De bjuds nu in till ett stormöte.

Dennis Andersson samlade in drygt 200 namnunderskrifter och kontaktuppgifter. De bjuds nu in till ett stormöte. Foto: Sofia Bergström Nielsen

Han var den som samlade in namnunderskrifterna under demonstrationen utanför rådhuset. Personerna som skrev upp sig på protestlistorna har han nu kallat in till ett stormöte på lördag. Bland annat ska de som vill skicka in en överklagan mot politikernas beslut få hjälp att göra det.