Stor tävling: Vinn hotellnätter för 10 000 kronor

I år har du chans att dryga ut julklapparna under granen. TA anordnar nämligen en tävling för alla prenumeranter där priset är 10 000 kronor på kedjan ESS group med hotell som Ystad Saltsjöbad, Steam hotel och MJ:s i sin repertoar.

I december flyttar nissen in på Trelleborgs Allehandas redaktion. Varje dag fram till julafton publicerar vi en artikel med ett nytt bus Nissen hittar på.

Tävlingen går ut på att samla dessa 24 bokstäver, eller tecken. Bokstäverna bildar en mening. Lyckas du lista ut meningen, och skickar in detta till oss har du chans att vinna presentkortet på 10 000 kronor. Länk för att skicka in det rätta svaret publiceras på trelleborgsallehanda.se under julveckan.