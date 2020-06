Foto: Johan Nilsson/TT

Problem med elförsörjningen mellan Västra Ingelstad och Trelleborg.

Enligt Skånetrafiken är det just nu problem med elförsörjningen mellan stationerna Västra Ingelstad och Trelleborg C. Det råder därmed totalstopp i trafiken och flera tåg har fått ställas in. Ersättningsbussar ska vara på väg. Det är oklart när tågtrafiken kan återupptas.