Den som laddat ner e-tidningsappen (den är tillgänglig för alla som har komplettabonnemang eller digital plus ) har möjlighet till en trevlig nostalgitripp. Tyvärr sträcker sig inte vårt digitala arkiv så långt som till 1876, men en tidsresa 1, 5, 10 eller 15 år tillbaka ger mycket.

Jag gjorde en sådan resa i veckan genom att gå in i e-tidningsappen, scrolla ner till avsnittet ”Det hände då” och läste vad vi skrev för tio år sedan. Rubriken på förstasidan löd ”Benny har allt att vinna”.

Den här veckan har du bland annat kunnat läsa om 19-åriga Frida Johanssons tankar inför äventyret med Disney on Ice , om en bokcirkel som delar med sig av vad läsning och diskussioner ger för mervärde och om FC Trelleborg – stadens näst största fotbollsförening och sprunget ur klassiska BK Ymor och Stavstens IF – som tagit steget upp i division tre .

Tre berättelser om samtiden, men även om framtiden och i viss mån historia. I morgon kommer nya berättelser via din lokala tidning.

Benny Hult, som slutade tvåa i finalen i X Factor 2012, bor numera i Svedala och arbetar alltjämt som kranförare. En slagning i mediaarkivet visar att han senast var omnämnd i samband med soulkonsert i Landskrona 2020.

Helena Kindh gick efter jobbet som rektor i Anderslöv till Ystad kommun och är numera utbildningschef i Malmö stad.

Ali Lou är alltjämt coach för Trelleborg Pirates och under hans tid har laget tagit klivet från division två till superettan.

På vår 146-årsdag åt vi TA-anställda en bättre måltid på ett lokalt gille. Inför anordnades en trevlig tävling. Var och en fick uppdraget att skicka in bild på en pryl i hemmet och därtill svara på frågorna vilken känd person (död, levande eller fiktiv) man skulle vilja äta middag med och vilket tv-program man alltid velat vara med i. Under minglet inför middagen skulle vi gissa vem som valt vad. Ett mycket uppskattat inslag som ledde till mycket diskussioner under middagen och dagarna därpå.

”Vi kan inte bara äta Daim och Plopp, vi behöver lite råkost också.”

Jonas Karlsson, grundare av Trelleborgs församlings bokcirkel, om läsning som upplevelse.