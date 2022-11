Mathias Andersson (SD) tackade nej till högsta posten – igen

– Det som händer just nu är att man har julgransplundringen innan man fått in granen i huset. Här plockar man till sig russinen och sen sätter man pengar på russinen.

Fakta

Kommunstyrelsen 2023-2026

Dessa personer valdes till ledamöter i kommunstyrelsen den kommande mandatperioden:

Ordinarie: Ann Kajson Carlqvist (M), ordförande, Mathias Andersson SD, vice ordförande, Erik Lundström (KD), andre vice ordförande, Jesper Mohlin (SD), Milton Kleimann (SD), Lars Mikkelä (M), Henrik Silfverstolpe (L), Mats-Åke Svensson (KD), Lennart Höckert (S), Anna Nordstrandh (S), Mattias Flisborn (S), Veronica Larsson (S), Axel Bengtsson (VS), Christer Dahlberg (VS), Ola Olsson (C).

Ersättare: Ken Karlsson (SD), Tomas Olsson (SD), Torbjörn Christensen (M), Bert Westerberg (M), Patrik Adzievski (M), Fredrik Jönsson (KD), Magdalena Winell (KD), Kristoffer Lindstrii (L), Osman Biberic (S), Eva Höckert (S), Sven Lindkvist (S), Cilla Dahl Andersson (S), Cecilia Andersson (VS), Maria Böös (VS), Mats Sjölin (V).