Synsättet att vi skriver tidningens åsikt på nyhetsplats förekommer alldeles för ofta för att inte kommenteras. Det här är en krönika med mina personliga åsikter om journalistik. På ledarplats förekommer också åsikter, liksom i debatt- och insändarmaterial. Det är tyckande texter som just är skribentens egna tyckanden.

Veckans

Killgissning

Att tången skulle lukta mindre den här hösten i stadens västra delar fanns med i underlaget till handlingar vid veckans kommunstyrelsemöte.

Hur har man mätt det, undrade vi internt på redaktionen. Finns det någon form av luktsensormätare? Har de frågat människor? Inte alls visade det sig när vår reporter slog en signal till kommunen. Det hade snackats om det i rådhuskorridorerna.

Namn

Zexi får man inte döpa sitt barn till. Höllvikenparet fick nobben av Skatteverket. Det fick mig att tänka på ett av mina favoritavsnitt av Seinfeld, det där George Costanza stred hårt för sitt favoritnamn: Seven – efter basebollstjärnan Mickey Mantles tröjnummer. George blev vansinnig när hans bekanta valde att ”stjäla” Seven till sin nyfödda.

Själv stred jag för att få döpa min son till Aston. Det fick nobben – inte av Skatteverket utan av sambon. I dag är jag glad för det. Så Aston är ledigt, jag lovar att inte bli arg.

Avsked

Golfaren Peter Hanson lämnar proffstouren efter 23 år i yrket. Han avslutade med en relativt blygsam 53:e-plats på Portugal Masters – men en eagle på näst sista hålet får ses som en storstilad sorti från tourlivet.

Jag fick äran att följa honom på nära håll och har man vunnit två Ryder cup, tagit sex segrar på Europatouren (där jag på plats fick uppleva när den efterlängtade SAS Masters-titeln bärgades) och rankats som världens 17:e bästa golfare – ja då är det en fantastisk karriär som summeras.

Mitt bästa minne? När han sent en måndagkväll 2005 ringde till redaktionen: ”Jag har just spelat en kvaltävling och är klar för min första British Open.” Bara att lyfta på golfkepsen och tacka för alla trevliga samtal vi haft sedan dess – både via telefon, i hemmet i Stora Slågarp och ute på tävlingarna.