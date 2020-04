Klagomål om risk för smittspridning på restauranger

Foto: Janerik Henriksson/TT

Ett tjugotal klagomål har kommit in om oro för smittrisk på restauranger.

När vårvärmen nu har kommit har också allt fler sökt sig till uteserveringar runt om i Skåne. Men smittskyddsläkarna i regionen uppmanar alla till fortsatt försiktighet - även när solen skiner.

Hittills har ett tjugotal klagomål kommit in från allmänheten om oro för smittrisk på restauranger. Det framgår ett pressmeddelande från Region Skåne på tisdagen.

Där poängterar regionen att smittskyddsläkare i samråd med berörd kommun kan fatta beslut om att stänga en restaurang om det anses finnas risk för smittspridning av coronaviruset och om restaurangen inte uppfyller ställda krav.

– Vi har bra dialog med kommunerna om deras ansvar vad gäller tillsynen. Och vi förmedlar löpande de synpunkter och klagomål vi får in från allmänheten till kommunernas miljöförvaltningar. Vi hoppas och tror att dialog ska lösa eventuella problem och att även gästerna tänker på att ta sitt ansvar för att hålla avstånd, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare Region Skåne.

Vad gäller smittade och avlidna i Skåne har ytterligare en person dött under det senaste dygnet. Totalt vårdas 70 personer på sjukhus, vilket är fyra färre än under måndagen. 21 av dessa får intensivvård. Under måndagen var det 22.

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Det senaste dygnet har 151 personer provtagits. Av dessa har 49 konstaterats bära på viruset.