Elva nya dödsfall i Skåne senaste dygnet

Ytterligare elva dödsfall i covid-19 har inträffat i Skåne det senaste dygnet. Samtidigt är det färre som vårdas på de skånska sjujkhusen.

Det senaste dygnet har 22 nya fall av covid-19 konstaterats. Sammanlagt är det nu 929 personer i Skåne som har eller har haft covid-19. I Trelleborg rör det sig om 16 konstaterade fall, vilket är en ökning med två sedan förra veckans siffror. Totalt har 9 196 personer testats.

Endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden har den senaste tiden provtagits, men Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal. Detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

I dagsläget vårdas 87 personer på de skånska sjukhusen. Det är tre färre än i tisdags. Fortfarande är det 19 personer som får intensivvård, en siffra som varit stabil i flera dagar. På Trelleborgs lasarett vårdas två personer på vårdavdelning.

Sammanlagt är det 89 personer som avlidit i Skåne. Det är en ökning med elva personer jämfört med tisdagen.

Region Skåne utökar möjligheten för cellprovtagning hemma

På grund av covidsituationen ökar Region Skåne möjligheten att ta ett gynekologiskt cellprov hemma. När den ordinarie cellprovskontrollverksamheten är kraftigt minskad får 10 000 av de kvinnor som annars skulle ha kallats till barnmorskemottagning för cellprov under maj ett självtest i brevlådan.

− Testet är lika säkert som ett cellprov taget hos en barnmorska så vi vill verkligen uppmana alla som får ett självtest att använda möjligheten att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt upptäcka cellförändringar, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi i ett pressmeddelande.

Regionen tittar på möjligheten att utöka gruppen.