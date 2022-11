Här är de nyheter som blivit mest lästa under den senaste veckan på trelleborgsallehanda.se.

Foto: Tomas Nyberg

Ett niovåningshus vid Klosterträdgården passar inte in i stadsbilden, anser kommunen. Nu funderar Hyresbostäder i Malmö AB, som vill bygga på tomten, på att dra sig ur hela projektet. Höghuset engagerar och artikeln seglar upp som en av veckans mest lästa.

Padelkedjan We are padel har tidigare under hösten ansökt om konkurs för elva av dotterbolagen i landet och lagt ner en mängd hallar. I veckan meddelade de att de lämnar Trelleborg. Det var det många som ville läsa om.