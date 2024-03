Barnen fick kolla på mobilen hur mycket de ville – sedan tänkte Daniel om

TA tittar just nu närmare på trelleborgarnas syn på skärmtid för barnen. Daniel Nilsson är en av de som har svarat på fyra korta frågor om de digitala vanorna i hemmet.

– Då var de i fyra-femårsåldern. I början visste de inte vad de skulle göra med sin tid. De har rummen fulla med leksaker – pennor, kritor, you name it – men de visste inte vad de skulle göra för de var så uppslukade av stimulansen av skärmen.