André Spång: Tveklöst TFF är tveklöst något på spåren

I TFF:s segermatch mot Skånerivalen Helsingborgs IF visade laget upp ett lugn och en beslutsamhet som saknades under fjolårssäsongen. Tränaren Per-Ola Ljung håller på att skapa ett TFF där varje spelare vet exakt vad de ska göra i varje given situation. Det kan komma att bli mycket värt i en tät och oviss superetta.