Tre spelare till sjukhus inför TFF:s cuputtåg – lagkaptenen påkörd på väg till akuten

Elina Lenir, Tilde Olsson och Saga Ollerstam kom inte till spel under onsdagen när TFF åkte ur svenska cupen efter 0–3 mot FC Rosengård. De förstnämnda kolliderade under tisdagens träning och fick åka in till akuten.