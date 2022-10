Stavsten samlar in pengar mot psykisk ohälsa – ”Personligen betyder det mycket”

”Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet”, är en paroll Stavsten skriver under på. På lördag arrangeras välgörenhetsmatcher under hela dagen i Söderslättshallen. Privatpersoner och företag kommer att hjälpe klubben att samla in pengar till samarbetspartnern, organisationen Aldrig Ensam.