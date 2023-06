Slipat försvar bäddade för femte raka segern – se höjdpunkterna här

Efter ett tidigt ledningsmål fortsatte TFF storma fram emot bortalaget BK Häcken Academy under söndagen. Lagets modiga offensiv har under säsongen byggt upp ett förtroende för försvarslinjen som bara släppt in 13 mål på tolv matcher. ”Det är en styrka vi har”, säger Edina Filekovic.