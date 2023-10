Polisen sätter in extraresurser inför Skånederbyt – kritik mot avsparkstiden

När TFF tar emot Skånerivalen Helsingborgs IF under lördagen förväntas ett 1000-tal bortasupportrar inta Vångavallen. Då väljer polisen att sätta in extraresurser. Samtidigt är TFF:s säkerhetsansvarig kritisk till avsparkstiden. ”En hemsk tid att sätta en derbymatch”, säger säkerhetsansvarig CiIe Skoog.