ÖT Smygehuk sänkte Janstorp – Tim Herrström matchhjälte

– En riktigt go seger på bortaplan mot ett svårspelat Janstorp. Vi börjar lite nervöst men växer under matchens gång. Målet är ett resultat av bra försvarsarbete där vi vinner boll centralt och kan kontra snabbt. Bollen går via Eddie på högerkanten och in framför mål till Tim som inte gör något misstag. En ny trepoängare och den tredje hållna nollan i rad. Nu ser vi framåt, kommenterade ÖT Smygehuks tränare Nicklas Nilsson efter matchen.