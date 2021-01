Målvakten lämnar TFF

– Jag vill säga ett stort tack till Andreas som under hela sin tid i föreningen visat upp en stor professionalism, både under sitt första år i klubben men framförallt under sin andra säsong där det inte blev så mycket speltid som han kanske hoppades själv på, säger Salif Camara Jönsson, sportchef i Trelleborgs FF, till klubbens hemsida.