Ingen värvningsvåg i TFF: ”Inte jättemånga spelare som ska in”

Under måndagen gjorde TFF sin första träning för säsongen. Nye tränaren Per-Ola Ljung trivdes i regnfallet och gav sin syn på truppen och försäsongen. Någon större spelartillströmning ska han dock inte vänta sig. ”Vi har 18 spelare under kontrakt så det är inte jättemånga spelare som ska in för att vi ska känna oss klara”, säger sportchef Salif Camara Jönsson.