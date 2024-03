IFK Trelleborgs stenhårda bötessystem – ”Inte gett ansvaret till spelarna”

För spelarna i IFK Trelleborg gäller fullt fokus – inte bara under matcherna. Kvarglömda kläder, förseningar till lagsamlingar och onödiga varningar resulterar i höga böter som går rakt ner i lagkassan. ”Detta året är vi väldigt hårda med det”, säger tränare Nezir Mehmeti efter 4–1-segern mot Tomelilla IF under lördagen.