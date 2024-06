FC City Trelleborg mot Vellinge IF i sista matchen inför uppehållet

Hösten kan summeras för de båda lagen efter kvällens möte där FC City Trelleborg tar sig an Vellinge IF hemma på Albäcksvallen i årets sista match i division 5 Skåne södra herr i fotboll. Vellinge IF bröt sin vinstsvit på fem matcher senast, när det blev förlust mot Västra Ingelstad med 2-3. FC City Trelleborg har fyra matcher i rad utan förlust inför mötet med femteplacerade Vellinge IF.