Drömskott av 18-åring gav FCT poäng i galen upphämtning

När matchklockan stod på 88 minuter låg FCT under med 0–2 hemma mot Lödde. Tre minuter senare sköt inhopparen Elias Christensen in 2–2, med ett skott som gick in i krysset. ”Det var kul”, säger 18-åringen med ett leende efter sitt första A-lagsmål.