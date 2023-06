Dröm i uppfyllelse för ung TFF-supporter – fick stjärnans matchtröja

12-årige Isak Johansson höll upp en banderoll med texten ”Offia can I have your shirt?” när TFF mötte Östersund. I hemmamatchen därpå gick hans önskan i uppfyllelse när Henry Offia lämnade över en signerad matchtröja till den unge TFF-supportern.