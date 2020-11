Fakta

Herrar

Division fyra sydvästra

BK Flagg, BK Höllviken, FC Bellevue, FC Trelleborg, Husie IF, IFK Klagshamn, KSF Kosova, Kulladals FF, Lilla Torg FF, Limhamns FF, Staffanstorp United FC, Vellinge FF.

Division fem södra

Bara GoIF, BK Skansen, Bunkeflo FF, FC City Trelleborg, Genarps IF, Janstorps AIF, Kvarnby IK, Skegrie BK, Skurups AIF, Svedala IF, Torna Hällestads IF, Tygelsjö IK.

Division sex sydvästra B

Arlövs BI, Athletic Club, FC Näset, Holmeja IS, Klågerups GIF, MF Pelister, Skabersjö IF, Skanör Falsterbo IF, Staffanstorp U FC Ungdom, Uppåkra IF, Västra Ingelstad IS.

Division sex södra

Anderslövs BoIK, Gislövs IF, Gylle AIF, Klagstorps IF, Köpingebro IF, Lilla Beddinge BK, Skivarps GoIF, SoGK Charlo, Svenstorps IF, Sövestads IF, Östra-Torp Smygehuk FF.

Damer

Division tre sydvästra

BK Höllviken, Dalby GIF, Hallands Nations FF, Hardeberga BK/Harlösa IF/GOF IF, Husie IF, Hyllie IK, IFK Trelleborg FK, Kvarnby IK, Lunds BK, Malmö FF, NK Croatia, Veberöds AIF.

Division fyra södra

Anderslövs BoIK, Blentarps BK, Gislövs IF, Gärsnäs AIS, Lilla Beddinge BK, Rydsgårds AIF, Svenstorps IF, Sövestads IF, Tomelilla IF, Wollsjö AIF.