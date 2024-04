Dags för allsvensk premiär – TA tar rygg på TFF från Vångavallen till Stockholms stadion

Efter fjolårets bragdartade säsong spelar TFF premiär i Damallsvenskan på lördag. TA-sporten hårdbevakar laget och är på platsen under fredagens sista träningen, såväl som under matchen mot Djurgårdens IF på Stockholms stadion. Häng med oss i uppladdningen här!