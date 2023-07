Brkic om petningen mot ÖSK: ”Håller det mellan oss två”

När TFF kryssade mot bottenlaget ÖSK under måndagskvällen startade mittfältaren Haris Brkic på bänken för andra gången under Stefan Jacobsson. ”Jag vet anledningen och han vet anledning och det räcker där”, säger mittfältaren som byttes in efter 78 minuter.