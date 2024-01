Brevbäraren Albin, 19, cyklade över tio mil innan fotbollsträningen: ”Ett helvete”

Under den värsta vintern på många år tog FCT:s 19-årige mittback Albin Persson jobb som brevbärare. ”Jag har varit med om den värsta perioden med all snö, allt hagel, all is. Det har varit några tuffa månader på cykel.”