Alexander Tengryd hoppas hitta knep mot sin tidigare arbetsgivare

Under lördagen väntar ett hett Skånederby mellan två lag som gärna hänger på i toppen. I Helsingborgs IF får TFF flera offensiva hot att räkna in – en tuff nöt att knäcka, helt enkelt. ”Vi har bra koll på hur de vill attackera”, säger Alexander Tengryd.